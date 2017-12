Apple pide disculpas por la lentitud de los iPhones y ofrece descuento en solución

A lo largo de la última semana, acompañamos a Apple recibiendo una serie de procesos después de hacer una declaración polémica. El día 21 de diciembre, la empresa de la Manzana asumió que reduce el rendimiento de los iphone 6s y 7 para ayudar en la preservación de la batería.

La noticia no fue ni un poco bien recibida por los usuarios, que, a partir de entonces, comenzaron a exigir los derechos de transparencia de la compañía para con el consumidor.

La ira del público fue tal, que en sólo una semana Apple ha acumulado ocho procesos, siendo la mayoría en los Estados Unidos. Ahora, en una nota oficial en la que pide disculpas y explica el motivo de la práctica con más detalles, la empresa reveló que va a pasar a ofrecer un beneficio a los usuarios afectados.

“Nosotros hemos escuchado el feedback de nuestros consumidores sobre la manera con la que lidiamos con la actuación de los iPhones con baterías de más edad y cómo nos comunicamos este proceso. Sabemos que algunos de ustedes sintieron que Apple los ha defraudado. Pedimos disculpas”, dice la nota de la compañía.

La compañía todavía dice que nunca fue su intención hacer cualquier cosa para disminuir la vida útil de sus productos o para debilitar a la experiencia del usuario.

¿Por qué sucede?

Como la primera vez la información sobre la reducción de la capacidad no fue muy bien explicada, Apple decidió abrir el juego con datos más técnicos.

en Primer lugar, la empresa explicó que todas las baterías recargables son componentes consumibles que se vuelven menos efectivos conforme envejecen químicamente, haciendo que su capacidad de carga sea baja.

El número de veces que la batería se recarga no es la única influencia para este proceso de envejecimiento, pero sí varios otros factores, como el sobrecalentamiento, por ejemplo.

La compañía también explica que este proceso de envejecimiento causa cierres repentinos y que estos acontecimientos son aceptables.

“Nosotros no queremos que ninguno de nuestros usuarios pierdan enlaces, dejen de tomar fotos o tengan cualquier otro tipo de experiencia interrumpida con el iPhone si podemos evitar”, dice la nota.

Solución

Con la actualización a iOS 10.2.1, hace cerca de un año, Apple ha implementado un software que mejora la administración de energía de los aparatos durante los picos de uso, evitando los cierres.

La compañía dice que, para muchos, el cambio ha pasado desapercibido, pero algunos usuarios han notado un poco más de retraso en la hora de abrir una aplicación, entre otras reducciones de rendimiento. Sin embargo, el problema de cierre inesperado se ha reducido considerablemente.

Para que el iPhone no necesita tener a su capacidad, es preciso ser hecha a cambio de la batería. Este proceso es ofrecido por Apple en los Estados Unidos por valor de US$ 79, pero, a partir de enero, el precio caerá a US$ 29, siendo un descuento de US$ 50.

El descuento en el cambio será ofrecido a todo el mundo hasta diciembre de 2018. Los valores en Brasil, por supuesto, son diferentes, pero como no hay ninguna nota oficial exclusiva para el país, es necesario ponerse en contacto con el soporte técnico de Apple para obtener más información.

Fuente: Apple