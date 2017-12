Aimar: “El Benfica no puedes ganar por menos de dos goles”

Pablo Aimar representó el Benfica, de 2008 a 2013 y, este jueves, empujado el paso por las águilas en comparación con la mentalidad de la Argentina en relación al objetivo de ganar el Mundial 2018.

“Somos Argentina, vas a un Mundial y la única cosa que importa es ganar. En mi paso por Estudiantes sólo se podía ganar. Fui a River y de River no empata, gana. Fui a Valencia y aún no siendo el equipo más grande [de España], en aquellos años era un equipo que tenía de ganar. Tuve dos temporadas en el Zaragoza que no han sido buenas y después estuve cinco en el Benfica, donde no puedes ganar por menos de dos goles”, comparó el ex jugador de 38 años.

En una entrevista con La Nación, Aimar consideró que “es mucho mejor jugar en un equipo así que en una que puede igualar”.

“Habituas-te a tener la soga en el cuello. Aquí se juega así, aquí se gana, en la selección gana. Vives y convives con eso”, remató Aimar.