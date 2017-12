2017 Rebobinado: 11 extrañamente historias interesantes noticias del mundo de la salud

En toda la seriedad, aquí están algunas inusual noticias del mundo de la medicina en el 2017. (Fuente: Thinkstock imágenes)

las Cuestiones relativas a la salud y la medicina debe ser tratado con seriedad. A partir de invenciones médicas para encontrar revolucionario curas, científicos, médicos y expertos médicos de ir a través de mucho para cambiar las cosas y hacer del mundo un mejor lugar. Pero, a veces, no importa que tan serio sus conclusiones, se puede volar tu mente, incomprensible para el núcleo. Y si whacky invenciones no fuera suficiente, había muchos extraños incidentes en 2017 en el mundo de la medicina que cosquillas a nuestros hueso de la risa. Así como el año llega a su fin, aquí están algunos de los descubrimientos inusuales y extrañas operaciones el mundo fue testigo de este año.

Muertos a tope síndrome de

sí, Sí, has leído bien. Todos sabemos que estar sentado durante prolongadas horas de oficina, escritorio es perjudicial. Sabemos acerca de los efectos secundarios en nuestro organismo, decir, relacionadas con el corazón y el peso corporal. Pero ¿sabía usted, es su vagos que ayudar a su cuerpo para todos aquellos agitados horas y es muriendo lentamente (más o menos). Muerto a tope o síndrome de los Glúteos de la Amnesia se desarrolla cuando el glúteo medio — uno de los tres principales músculos de las nalgas — deja de funcionar correctamente. Y aunque suena gracioso, sus efectos no lo son. Desde el glúteo medio ayuda en la estabilización de la pelvis, glúteos amnesia no sólo puede conducir a dolor lumbar y dolor en la cadera, pero también causa problemas en las rodillas y los tobillos, ya que el cuerpo intenta compensar el desequilibrio.

Caca píldora puede curar infecciones comunes

Mientras que hay una idea general de lo que las heces se puede propagar infecciones, parece que los investigadores tuvieron un momento Eureka cuando se dieron cuenta de lo contrario. Según un estudio publicado en el Diario de la Asociación Médica Americana, un feroz infección llamada Clostridium difficile se cura con nada, pero su caca. Sí, como una solución a la infección mortal que mata a 15.000 personas al año, los investigadores encontraron que con una ingesta de un trasplante de microbiota fecal (FMT) en una píldora—una caca de la píldora, lo que realmente ayuda. La infección ocurre generalmente después de un curso de antibióticos de amplio espectro, que tienden limpie saludable de bacterias que normalmente se encuentran en las personas del intestino. Los trasplantes de trabajo mediante la sustitución de los microbios de nuevo. Es mucho más barato y menos doloroso solución de la colonoscopia.

caca del Bebé puede revelar su IQ

Y si todavía no estás convencido de que la caca es más justo que los residuos, entonces tal vez este descubrimiento le permitirá tomar muy en serio. Un estudio reciente mostró que las heces tienen un enlace interesante para que el bebé IQ y sus habilidades cognitivas. Según un estudio publicado en Psiquiatría Biológica, los investigadores encontraron una asociación entre ciertos tipos de comunidades microbianas y mayores niveles de desarrollo cognitivo en etapas posteriores de la vida. Eres uno de aquellos, que se arrastran a cabo cada vez que su pequeño está hecho de la escritura y es necesario cambiar el pañal y disponer de ellos con asco? Bien, leyendo esto podría cambiar tu mente la próxima vez que usted vea bebé fecal de la materia.

Nuestro cerebro se hincha y se contrae cada vez que aprendemos una nueva habilidad. (Archivo)

Cuando se mata a las neuronas del cerebro

por extraño que pueda sonar, pero cada vez que aprendemos algo nuevo, como una nueva habilidad, las nuevas células de la ráfaga para la vida en nuestro cerebro. Sin embargo, poco tiempo después, el cerebro mata a algunas de las viejas células que se considere como no esenciales en la retención de los nuevos conocimientos. Así que cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro se hincha y se contrae y este es un proceso Darwiniano. En un estudio publicado en Tendencias en las Ciencias Cognitivas, los investigadores dijeron que el cerebro determina que las neuronas son las mejores de la manera más eficiente reserva de lo que ha aprendido. El desecho de las células adicionales es como una lucha por la supervivencia del más apto concurso.

los Perros pueden oler el cáncer

los Perros son el mejor amigo del hombre sabemos, y no sólo puede oler el peligro, como explosivos, estudio reciente muestra que nuestro amigo peludo puede incluso detectar el cáncer! Sí, los perros pueden ser entrenados para ser cáncer de oler los asistentes, el uso de sus narices sensibles para detectar células cancerosas en los humos flotando a partir de las células enfermas. Es conocido el hecho de que las células cancerosas se emiten olores únicos, pero los científicos no han sido capaces de identificar el compuesto específico responsable por el olor. Así, los médicos ahora están con la esperanza de que los perros podrían ser capaces de ayudar a detectar el cáncer-específica de los olores. Para ello, han de dar a los perros de ciertas canceroso muestras para oler, y luego, lentamente, eliminar los compuestos de la muestra. Si el perro deja de responder a la muestra después de varios componentes se eliminan, “entonces usted sabe que usted ha llevado a cabo el componente de la mezcla que es específico del cáncer,” dijo el Dr. Hilary Brodie, un profesor en el Departamento de Otorrinolaringología de la Universidad de California, Davis. Sin embargo, todo depende de si su pata de algún amigo, si está teniendo un mal día, a pesar de su formación puede pasar por alto un diagnóstico.

las Lágrimas contienen una enzima que puede generar electricidad. (Fuente: ThinkStock Imágenes)

las Lágrimas pueden generar electricidad

Hay un gran debate en curso acerca de los combustibles fósiles y no renovables de energía. Mientras que los científicos de todo el mundo están instando a la gente a cambio de renovables y fuentes de energía naturales como el viento, el agua y el sol, un equipo también encontró una inusual energía hidroeléctrica — las lágrimas. Sí, lo creas o no, pero el llanto no es tan mala después de todo más que sólo la limpieza de sus ojos. Según un estudio publicado en el Journal of Applied Physics, un equipo de investigadores de Irlanda encontró que las lágrimas contienen una enzima que puede generar electricidad. La enzima llamada lisozima, que también se encuentra en la saliva y la leche de los mamíferos, está en un crystalised forma, parece que tiene una propiedad llamada piezoelectricidad. Lo que significa que el anti-enzima bacteriana puede convertir la energía mecánica en energía eléctrica cuando se aplica presión. Preguntándose cómo va a ayudar en la medicina? Bueno, como la lisozima es un material biológico, que podría tener aplicaciones médicas. Lisozimas son no tóxicos, por lo que podría tener muchas aplicaciones innovadoras, como electroactivos, anti-microbiana revestimientos para implantes médicos, autor principal del estudio aclaró.

mención Honrosa: el Hombre de la Gripe es real

Sí, a través de los años muchos han sido los culpables de dejar de lado un hombre de la miseria cuando están enfermos, pero un estudio reciente muestra, los hombres sufren más cuando ellos se quejan del frío. Los hombres pueden realmente experience peor de los síntomas de las mujeres después de la captura de un virus respiratorio, o la gripe, un nuevo estudio sugiere, y no a la derecha para descartarla por calificándolo como el hombre de la gripe. En un BMJ revisión publicada en diciembre, los investigadores encontraron evidencia de que los hombres pueden tener una disminución en la respuesta inmune a los virus que causan la gripe o el resfriado común, y no hay que exagerar los síntomas como muchos piensan. Sin embargo, aún no está claro por qué los hombres pueden tener una disminución en la respuesta inmune a los virus respiratorios. Investigadores creen que las hormonas podrían jugar un papel, con los estrógenos, en particular, proporcionando un efecto protector contra estos virus en las mujeres.

Y si estos descubrimientos no son bastante alucinante, a continuación, aquí están algunas de las extrañas cirugías que los médicos hicieron este año. A partir de la eliminación de las agujas del pene para el cabello de estómago, estas operaciones no son para los débiles de corazón.

al Parecer la gente con fetiches sexuales incluso insertar pen recargas y termómetros en su pene. (Fuente: Thinkstock Imágenes)

el Hombre inserta agujas en los genitales

la Gente de todo el mundo puede tener algunos sexual inusual fetiches, sino un hombre en China optó por un lugar doloroso para entusiasmarse. El 35-años de edad soltero había insertado 15 agujas de coser en sus genitales por alrededor de un año, pero no siente ningún dolor, mientras que la inserción de las agujas con la cabeza de un alfiler. Sin embargo, en el mes de junio es de repente experimentó un dolor inmenso y vio la sangre al orinar. Fue llevado de urgencia al hospital y después de un extraño y la cirugía, los médicos sacó una aguja en un momento de su membranosa de la uretra.

el Hombre obtiene permanente erección durante la cirugía plástica

Un croata hombre terminó con una dolorosa erección permanente que no tiene nada que ver con la excitación sexual. El hombre fue por el quirófano para una cirugía de nariz cuando anestésicos tenido un efecto secundario y resultó en la condición conocida como priapismo. El priapismo es el resultado de una muy dolorosa erección que dura por mucho tiempo y si no es tratada dentro de las 24 horas, puede conducir a un daño permanente. A pesar de que había una operación para solucionarlo, pero tomará tiempo para recuperar la normalidad.

los Médicos quitar 1,5 kg de cabello de estómago

Incluso el pensamiento de pelo en la comida puede hacer que muchos se sienten delicado. Pero un 25 años de edad, la mujer, que sufría de un raro trastorno mental denominado síndrome de Rapunzel, la hizo romper el pelo de la cabeza y la mastique. Después de una larga operación de tres horas, los cirujanos quitado una gran bola de pelo que pesen más de 1 rey.

Más de 5 kg de metal extraído de MP del hombre vientre

En una rara de la cirugía, un equipo de seis médicos en el distrito de Rewa Madhya Pradesh quita los objetos de hierro — una cadena, ya que muchos como 263 monedas, y de 10 a 12 hojas de afeitar junto con un par de piezas de vidrio — desde el estómago de un hombre que les dijo que no está en un “buen estado de ánimo”.

